В Канаде автобус въехал в остановку, три человека погибли (ФОТО, ВИДЕО)

В канадском городе Оттава двухэтажный автобус въехал в остановку общественного транспорта.

В результате инцидента, который произошел вчера днем на транзитной станции Уэстборо, три человека погибли, еще 23 получили травмы, сообщает издание CBC.

Двое из погибших были пассажирами автобуса, еще один находился в то время на остановке.

Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии, девять — в стабильном. Состояние еще одного пассажира в настоящее время не известно. В детские больницы города никого не увозили, поэтому, вероятно, детей среди травмированных нет.

Больше всего пострадали пассажиры, находившиеся в верхней правой части автобуса, на которую пришелся основной удар при столкновении.

В целом автобус мог перевозить около 90 пассажиров.

По словам свидетелей, на месте ДТП вскоре появились полицейские и начали разбивать окна транспортного средства, чтобы достать пострадавших.

Водителя автобуса арестовали, ее отвезли в полицейский участок для допроса.

После этого ДТП на мэрии города приспустили флаги.

@CBCOttawa here is a video of the bus crash scene at the Westboro station pic.twitter.com/lCvqvgIWmE