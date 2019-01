У Канаді автобус в’їхав у зупинку, троє осіб загинули (ФОТО, ВІДЕО)

У канадському місті Оттава двоповерховий автобус в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Внаслідок інциденту, який стався вчора вдень на транзитній станції Уестборо, троє людей загинули, ще 23 травмувалися, повідомляє видання CBC.

Двоє із загиблих були пасажирами автобуса, ще один перебував у той час на зупинці.

Семеро постраждалих перебувають у критичному стані, дев’ятеро — у стабільному. Стан ще одного пасажира наразі не відомий. До дитячих лікарень міста нікого не відвозили, тому, ймовірно, дітей серед травмованих немає.

Найбільше постраждали пасажири, які перебували у верхній правій частині автобуса, на котру припав основний удар під час зіткнення.

Загалом автобус міг перевозити близько 90 пасажирів.

За словами свідків, на місті ДТП невдовзі з’явилися поліцейські й почали розбивати вікна транспортного засобу, щоб дістати постраждалих.

Водія автобуса заарештували, її відвезли до поліцейського відділку для допиту.

Після цієї ДТП на мерії міста приспустили прапори.

