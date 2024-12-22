На Івано-Франківщині сталася масштабна ДТП, фото: Світлана Онищук

https://racurs.ua/ua/n202426-13-ludey-gospitalizuvaly-pislya-masshtabnoyi-dtp-na-prykarpatti-foto.html

Ракурс

На Івано-Франківщині внаслідок ДТП за участі мікроавтобуса та легкового автомобіля постраждали 13 людей, серед них дитина.

.

Інцидент стався сьогодні, 22 грудня, на на автодорозі «Мукачево — Львів» поблизу села, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що двох постраждалих рятувальникам довелося деблоковувати з понівеченого транспортного засобу, щоб передати медикам.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що 13 постраждалих доправлено в Надвірнянську центральну районну лікарню, де медики надають їм всю необхідну допомогу.