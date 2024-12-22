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В Ивано-Франковской области произошло масштабное ДТП, фото: Светлана Онищук
13 человек госпитализированы после масштабного ДТП на Прикарпатье (ФОТО)https://racurs.ua/n202426-13-chelovek-gospitalizirovany-posle-masshtabnogo-dtp-na-prikarpate-foto.htmlРакурс
На Івано-Франківщині внаслідок ДТП за участі мікроавтобуса та легкового автомобіля постраждали 13 людей, серед них дитина.
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Інцидент стався сьогодні, 22 грудня, на на автодорозі «Мукачево — Львів» поблизу села, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що двох постраждалих рятувальникам довелося деблоковувати з понівеченого транспортного засобу, щоб передати медикам.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що 13 постраждалих доправлено в Надвірнянську центральну районну лікарню, де медики надають їм всю необхідну допомогу.
Здійснюються заходи щодо транспортування постраждалої дитини в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Ще одна з пасажирок отримала травму хребта. Її транспортують в ОКЛ. В іншого постраждалого — перелом тазу, внутрішньочеревна кровотеча, зараз його оперують. Інших учасників аварії дообстежуть медики, — зазначила вона.
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