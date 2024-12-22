Суд заарештував громадянина Саудівської Аравії, який в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку у Магдебурзі, його мотив невідомий

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Німецький суд заарештував громадянина Саудівської Аравії, який в’їхав у натовп на різдвяному ярмарку у Магдебурзі. Слідчі поки що не визначили мотив зловмисника.

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DW пише, що у ніч на неділю, 22 грудня, поліція Магдебурга повідомила, що суд видав за запитом прокуратури ордер на арешт Талеба Аль Абдулмохсена, який на повній швидкості в’їхав на автомобілі у відвідувачів різдвяного ярмарку.

Рішенням суду 50-річного підозрюваного помістили в камеру попереднього ув’язнення у зв’язку з обвинуваченням у п’яти випадках убивства, а також замаху на вбивство та нанесенні тілесних ушкоджень у великій кількості випадків. Поліція оприлюднила дані про п’ять жертв нападу. Це дев’ятирічний хлопчик, а також жінки віком 52, 45, 75 і 67 років.

За словами глави Федерального відомства кримінальної поліції Гольгера Мюнха, мотив зловмисника, поки що не може бути встановлений зі стовідсотковою впевненістю. Однак, незважаючи на спосіб скоєння злочину, наразі немає ознак того, що йдеться про ісламістський теракт, заявив він в ефірі телеканалу ZDF.

Глава Федерального відомства кримінальної поліції вказав, що генпрокуратура Німеччини ще не ухвалила рішення щодо того, як класифікувати дії Аль Абдулмохсена. Водночас Мюнх підтвердив, що підозрюваний вороже ставився до ісламу і займався правоекстремістськими платформами. Однак поки що не можна сказати остаточно, що злочин мав політичне підґрунтя, наголосив він.

Нагадаємо, серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебургу є громадянка України 1972 р. н, розповіли у Міністерстві закордонних справ України.