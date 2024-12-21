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Ракурс
У Магдебурзі серед постраждалих від нападу на різдвяному ярмарку є українка

У Магдебурзі серед постраждалих від нападу на різдвяному ярмарку є українка

21 гру 2024, 21:19
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У Магдебурзі серед постраждалих від нападу на різдвяному ярмарку є українка.


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Жінка перебуває в німецькій клініці у важкому стані, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

21 грудня у Магдебурзі затримали підозрюваного у в’їзді в натовп на різдвяній ярмарці.

Ним виявився 50-річний психотерапевт із Саудівської Аравії, який переїхав до Німеччини у 2006-му. Він критикував іслам та звинувачував німецьку владу в тому, що вона недостатньо робить проти ісламізму в країні.

Наразі відомо, що унаслідок інциденту 5 людей загинули, ще 205 — поранені.

Увечері 20 грудня у Магдебурзі автівка в’їхала у натовп на різдвяному ярмарку.

Джерело: Ракурс


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