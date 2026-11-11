Надшвидкий електродвигун презентували німецькі інженери. Фото:

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Надшвидкий електродвигун High Revolution Drive презентував німецький виробник автомобільних компонентів ZF.

Ротор цього силового агрегату обертається зі швидкістю до 30 тис. об/хв. Це майже вдвічі більше, ніж у звичайних електричних приводів. Новий електродвигун може стати новим кроком у розвитку електричних автомобілів. Очікується, що двигун може надійти в серійне виробництво до 2030 року. Про це повідомляє Interesting Engineering.

За словами інженерів, вища частота обертання дає змогу отримати таку саму потужність від меншого й легшого агрегату. Система шестерень знижує швидкість обертання та збільшує крутний момент, який передається на колеса.

Потужність High Revolution Drive становить 268 к. с., а піковий крутни й момент, який передається на колеса сягає 3500 Нм. Це показник із урахуванням збільшення моменту редуктором, тобто величина, яку отримують колеса.

У ZF розповіли, що зменшення маси й габаритів двигуна може позитивно вплинути на споживання електроенергії та загальну ефективність автомобіля. А використання на 50% меншої кількості магнітного матеріалу скоротить витрати на виробництво та зменшить вплив на довкілля.

Нагадаємо, американські дослідники з кафедри хімічної інженерії Вустерської політехніки продемонстрували потенціал пального, яке розробили на основі бамбука. Виявилося, що паливо на основі бамбука залишає у 26 разів менший вуглецевий слід порівняно з бензином або дизелем.

Джерело: Interesting Engineering