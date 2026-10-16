Дешеве бамбукове паливо розробили американські дослідники. Фото:

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Бамбукове паливо може стати революційним матеріалом для заправки авто та літаків.

Американські дослідники з кафедри хімічної інженерії Вустерської політехніки продемонстрували потенціал пального, яке розробили на основі бамбука. Науковці провели низку моделювань, щоб порівняти вартість альтернативного та традиційного палива та рівень шкідливих викидів. Виявилося, що паливо на основі бамбука залишає у 26 разів менший вуглецевий слід порівняно з бензином або дизелем. Про це пише Interesting Engineering.

Також у ході дослідження з’ясувалося, що для тієї самої відстані та за аналогічної потужності, що й за використання галона бензину, необхідно витратити усього 2,75 дол. на рослинне паливо на основі бамбука. У ціну входять виробничі витрати, включно з коштами, необхідними на будівництво та експлуатацію виробничого підприємства промислових масштабів.

Наголошується, що бамбукову паливо можна буде використовувати для заправок автомобілів, літаків та потягів. При цьому ціна становитиме менше 3 дол. за галон (близько 3,8 л), а викидів парникових газів будуть знижені. Таким чином бамбукове паливо на АЗС може коштувати так само, як звичайний бензин, або навіть менше.

Нагадаємо, студенти з Нідерландів розробили екологічний автомобіль VENTRA, з механізмом вловлювання шкідливих частинок від шин та гальм під час руху. Система буквально заряджає частинки навколо електричним струмом, а потім притягує їх до спеціальної поверхні, розміщеної поряд з колесом.

Джерело: Interesting Engineering