В Магдебурге среди пострадавших от нападения на рождественскую ярмарку есть украинка

https://racurs.ua/n202393-v-magdeburge-sredi-postradavshih-ot-napadeniya-na-rojdestvenskuu-yarmarku-est-ukrainka.html

Ракурс

У Магдебурзі серед постраждалих від нападу на різдвяному ярмарку є українка.

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Жінка перебуває в німецькій клініці у важкому стані, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

21 грудня у Магдебурзі затримали підозрюваного у в’їзді в натовп на різдвяній ярмарці.

Ним виявився 50-річний психотерапевт із Саудівської Аравії, який переїхав до Німеччини у 2006-му. Він критикував іслам та звинувачував німецьку владу в тому, що вона недостатньо робить проти ісламізму в країні.

Наразі відомо, що унаслідок інциденту 5 людей загинули, ще 205 — поранені.

Увечері 20 грудня у Магдебурзі автівка в’їхала у натовп на різдвяному ярмарку.