Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Магдебурге среди пострадавших от нападения на рождественскую ярмарку есть украинка

В Магдебурге среди пострадавших от нападения на рождественскую ярмарку есть украинка

21 дек 2024, 21:19
999

У Магдебурзі серед постраждалих від нападу на різдвяному ярмарку є українка.


.

Жінка перебуває в німецькій клініці у важкому стані, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

21 грудня у Магдебурзі затримали підозрюваного у в’їзді в натовп на різдвяній ярмарці.

Ним виявився 50-річний психотерапевт із Саудівської Аравії, який переїхав до Німеччини у 2006-му. Він критикував іслам та звинувачував німецьку владу в тому, що вона недостатньо робить проти ісламізму в країні.

Наразі відомо, що унаслідок інциденту 5 людей загинули, ще 205 — поранені.

Увечері 20 грудня у Магдебурзі автівка в’їхала у натовп на різдвяному ярмарку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров