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В Магдебурге среди пострадавших от нападения на рождественскую ярмарку есть украинка
В Магдебурге среди пострадавших от нападения на рождественскую ярмарку есть украинкаhttps://racurs.ua/n202393-v-magdeburge-sredi-postradavshih-ot-napadeniya-na-rojdestvenskuu-yarmarku-est-ukrainka.htmlРакурс
У Магдебурзі серед постраждалих від нападу на різдвяному ярмарку є українка.
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Жінка перебуває в німецькій клініці у важкому стані, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.
21 грудня у Магдебурзі затримали підозрюваного у в’їзді в натовп на різдвяній ярмарці.
Ним виявився 50-річний психотерапевт із Саудівської Аравії, який переїхав до Німеччини у 2006-му. Він критикував іслам та звинувачував німецьку владу в тому, що вона недостатньо робить проти ісламізму в країні.
Наразі відомо, що унаслідок інциденту 5 людей загинули, ще 205 — поранені.
Увечері 20 грудня у Магдебурзі автівка в’їхала у натовп на різдвяному ярмарку.
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