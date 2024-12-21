Шольц приїхав на місце трагедії в Магдебурзі, на різдвяних ярмарках у Німеччині посилюють заходи безпеки

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У Магдебурзі вшанували пам’ять жертв нападу на різдвяний ринок.

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття після нападу на різдвяний ринок у Магдебурзі. Він написав у соцмережі X німецькою, англійською та українською мовами:

Ми стоїмо на боці жителів Магдебурга та всіх німців цього похмурого дня. Тримайтеся, дорогі німецькі друзі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франк-Вальтер Штайнмаєр 21 грудня відвідали Магдебург, щоб вшанувати пам’ять загиблих. Шольц вранці приїхав на місце трагедії, висловив підтримку жертвам та подякував рятувальникам. Увечері обидва політики візьмуть участь у жалобній службі у Магдебурзькому соборі.

Для висловлення солідарності та скорботи за жертвами о 19.04, у момент, коли сталася трагедія, сьогодні задзвонять дзвони всіх церков Магдебурга та сусідніх міст. Як повідомили у Євангелічній церкві Німеччини, аналогічна акція пройде і в католицьких храмах регіону.

Містяни та представники влади сьогодні зберуться на жалобну церемонію в соборі, щоб згадати загиблих та висловити підтримку постраждалим та їхнім родинам.

«Ми думали, що таке може статися будь-де, але не в нас». Що кажуть очевидці про трагедію у Магдебурзі

Багато хто з тих, хто був на різдвяному ярмарку в Магдебурзі напередодні, вважали своє місто безпечним.

Ми думали, що таке може статися будь-де, але не в нас, — сказав пожежник Даніель Шурман.

Одна з очевидців, Надін, розповіла, як її друга Марко збила машина, коли вони стояли поряд.

Його буквально вирвало із моїх рук. Це було жахливо. Ми й досі навіть не знаємо, в якій лікарні він перебуває. Ця невизначеність нестерпна, — додала вона.

Пара, яка стала свідком трагедії, описала страшні картини: поранені з відкритими переломами, закривавлені люди та жертви землі.

Ми допомагали постраждалим, але ці спогади залишаться з нами на все життя. Я радий, що наші діти були не там, — розповів чоловік.

Загалом внаслідок нападу постраждали понад 200 людей, п’ятеро з них померли. За попередньою інформацією, уродженець Саудівської Аравії Талєб А. врізався у натовп на орендованій машині. Сам нападник відомий критикою ісламу.

На різдвяних ярмарках у Німеччині терміново посилюють заходи безпеки

Після нападу на різдвяний ринок у Магдебурзі напередодні увечері поліція у кількох федеральних землях Німеччини посилює свою присутність.

У Берліні, як повідомила сенатор із внутрішніх справ Ірис Шпренгер, на ярмарках буде більше правоохоронців. Крім того, берлінська поліція та пожежна служба запропонували допомогу колегам у Магдебурзі.

У Гессені також посилюють заходи безпеки. За словами міністра внутрішніх справ Романа Позека, рівень поліцейської охорони і так був високим, але тепер буде збільшено ще більше.

Ми зробимо все можливе, щоб різдвяні ярмарки в Гессені пройшли безпечно та спокійно, — наголосив він.

Додатково перевіряються бар'єри, які мають запобігати проїзду автомобілів на територію різдвяних ринків.

Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер заявив, що поліція готова підтримати організаторів ярмарків та скоригувати існуючі заходи безпеки.