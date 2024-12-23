Переправники ухилянтів на Закарпатті замаскувались під інкасаторів, але під час втечі потрапили в ДТП

https://racurs.ua/ua/n202458-perepravnyky-uhylyantiv-na-zakarpatti-zamaskuvalys-pid-inkasatoriv-ale-pid-chas-vtechi-potrapyly.html

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Двоє закарпатців мали намір переправити в Румунію через Тису трьох військовозобов’язаних чоловіків — жителів Донеччини, Дніпропетровщини та Київщини.

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У Держприкордонслужбі 23 грудня розповіли, що «Фольксваген Т5», яким один із переправників віз до кордону своїх клієнтів, прикордонники спробували зупинити на контрольному посту. Однак водій автомобіля проігнорував вимогу і з небезпечним маневром на великій швидкості проїхав у напрямку села Нижня Апша.

Прикордонники почали переслідувати втікача, який врешті не впорався з керуванням і на великий швидкості в’їхав у бетонний стовп. Далі вибіг з авто і спробував утекти.

Коли водія наздогнали, виявилося, що він одягнений у форму поліцейського. Спритник сподівався, що це вкупі із забарвленням авто «під інкасаторське» відволіче правоохоронців на блокпостах.

Один із «клієнтів» заплатив за подорож 12 тис. дол., іншому «квиток» за 9,5 тис. євро придбала мама.