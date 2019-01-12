Shutdown в США: ФБР відправило у відпустку тисячі співробітників, безпека аеропортів під загрозою

Shutdown в США розпочався 22 грудня 2018 року, фото: GetArchive

https://racurs.ua/ua/n116715-shutdown-v-ssha-fbr-vidpravylo-u-vidpustku-tysyachi-spivrobitnykiv-bezpeka-aeroportiv-pid-zagrozou.html

Racurs.ua

Через часткове закриття американського уряду у зв’язку з недофінансуванням, так званий «шатдауна» (shutdown), яке триває вже понад 20 днів, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) відправило у вимушену неоплачувану відпустку близько 5 тис. співробітників.

У цьому переліку спецагенти, аналітики розвідки, адвокати та інші професійні працівники, повідомляє видання Defense One з посиланням на президента Асоціації агентів ФБР Тома О’Коннора.

«Ми дійсно відчуваємо, що фінансова нестабільність, з якою ми стикаємося зараз, прирівнюється до питання національної безпеки», — зазначає О’Коннор.

ФБР не єдина установа, чий обмежений бюджет і ресурси можуть поставити під загрозу національну безпеку США.

Понад половина працівників новоствореного Агентства з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури — підрозділу, який займається захистом критичної інфраструктури країни, також були відправлені у відпустку. Майже кожен співробітник Секретної служби, яка захищає нинішніх і колишніх посадовців, зокрема президента США, теж залишилися без оплати.

У такій же ситуації співробітники транспортної служби та диспетчери повітряного руху.

Так, за інформацією видання The New York Times, відсьогодні через нестачу співробітників Адміністрації транспортної безпеки, які здійснюють огляд пасажирів, закривається один із терміналів аеропорту Маямі.

Зазначається, що пасажири авіакомпаній у США ще не стикалися з труднощами при проходженні огляду в аеропортах, однак невдовзі ситуація може значно погіршитися — все більше відповідних фахівців відмовляються працювати без зарплати.

Нагадаємо, «шатдаун» виник через конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і Конгресом. Каменем спотикання стало питання виділення коштів на будівництво стіни на кордоні США та Мексики. Трамп не виключає, що «шатдаун» може затягнутися на роки.