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Ракурс
У Карпатах встановиться третій рівень лавинної небезпеки, фото: Plugon

У Закарпатській області існує загроза зсувів снігу на дороги — ДСНС

12 січ 2019, 10:58
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У горах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей існує небезпека сходження лавин.

Синоптики очікують, що значна лавинна небезпека (третього рівня) встановиться у Закарпатській області 13−14 січня, на Львівщині та Івано-Франківщині — 14 січня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Причиною цього є тривалі снігопади та хуртовини.

Крім того, у гірських районах центральної та східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Третій рівень лавинної небезпеки вказує, що на багатьох крутих схилах гір сніг слабкостійкий і лавини можуть сходити навіть за несильного впливу на сніговий покрив. Крім того, можливе спонтанне сходження великих лавин.

В останні дні Європа потерпає від потужних снігопадів, жертвами яких вже стали близько 20-ти осіб. Переважно люди гинуть внаслідок падіння дерев, котрі не витримують маси снігу, та сходження лавин у гірських районах.

Так, нещодавно у Болгарії загинули двоє сноубордистів, які, попри попередження рятувальників щодо лавинної небезпеки, каталися на небезпечному схилі однієї з вершин у південно-західній частині країни.

Джерело: Ракурс


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