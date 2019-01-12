У Болгарії на гірськолижному курорті через лавину загинули двоє сноубордистів

Двоє сноубордистів загинули на схилах вершини Тодорка

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Racurs.ua

Двоє сноубордистів загинули в Болгарії на гірськолижному курорті Банско внаслідок сходження лавини на західних схилах вершини Тодорка, яка входить до гірського масиву Пірін.

Інцидент стався біля однієї з баз відпочинку, повідомляє гірська рятувальна служба Болгарського Червоного Хреста.

Загиблі були жителями столиці країни міста Софії та любителями екстремальних видів спорту. Вважається, що вони самі спровокували сходження лавини.

Пошук сноубордистів здійснювала група місцевих рятувальників із залученням спеціально навчених собак. Спочатку було виявлено тіло одного з загиблих, а трохи згодом — іншого.

Зазначається, що лише за день до цих подій рятувальна служба попереджала, що в цих горах встановилася підвищена лавинна небезпека й рекомендувала лижникам не відхилятися від маршрутів і не входити в потенційно небезпечні зони. Зокрема, окремо наголошувалося, що схід лавини може спровокувати й одинокий лижник.

Болгарські рятувальники наголошують, що на вершинах гірського масиву Пірін, який розташований у південно-західній частині країни, накопичилася велика кількість снігу, тому ситуація продовжує бути досить лавинонебезпечною. До того ж, у ці вихідні очікується прибуття на курорти значної кількості жителів Болгарії.

Нагадаємо, сильні снігопади в Європі останні часом провокують численні сходження лавин у гірських масивах. Зокрема, нещодавно лавина зійшла на один із готелів на сході Швейцарії, кілька людей були травмовані.