У Харкові та окупованій Макіївці через сніг обвалилися конструкції торгових павільйонів, є постраждалі (ФОТО)

Наслідки обвалу недобудованого торгового павільйону в Харкові, фото: ДСНС

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Racurs.ua

У Немишлянському районі Харкова обвалився недобудований торговий павільйон, під яким у цей час перебували люди.

Постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Павільйон розташований на проспекті Московському поблизу станції метро ім. Олександра Масельського.

За інформацією видання «Комментарии.UA», конструкції павільйону не витримали ваги снігу. Постраждалі — жінки віком 26, 27 и 62 роки. У них легкі травми, життю нічого не загрожує. Проте на місці інциденту продовжують чергувати медики.

У місцевому відділенні ДСНС повідомляють, що інцидент стався о 19.43. Роботи із залученням 11 одиниць техніки, близько 50-ти рятувальників та 50-ти поліцейських тривали майже до дев’ятої години вечора.

Сьогодні також стався обвал металевого навісу на території «Червоного ринку» в окупованій Макіївці Донецької області. Площа обвалу охопила 23 торгові місця.

Представники окупаційної «влади» заявляють про чотирьох постраждалих. У трьох з них травми середньої тяжкості, в одного — задовільної. Місцеві ЗМІ повідомляють, що причиною цього інциденту також був сніг.

Нагадаємо, сильні снігопади призвели до численних жертв у Німеччині. Зокрема, щонайменше дві людини загинули внаслідок падіння дерев, які не витримали ваги снігу.