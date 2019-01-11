В Харькове и оккупированной Макеевке из-за снега обрушились конструкции торговых павильонов, есть пострадавшие (ФОТО)

Последствия обвала недостроенного торгового павильона в Харькове, фото: ГСЧС

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Racurs.ua

В Немышлянском районе Харькова обрушился недостроенный торговый павильон, под которым в это время находились люди.

Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Павильон расположен на проспекте Московском возле станции метро им. Александра Масельского.

По информации издания «Комментарии.UA», конструкции павильона не выдержали тяжести снега. Пострадавшие — женщины возрастом 26, 27 и 62 года. У них легкие травмы, жизни ничего не угрожает. Однако на месте инцидента продолжают дежурить медики.

В местном отделении ГСЧС сообщают, что инцидент произошел в 19.43. Работы с привлечением 11-ти единиц техники, около 50-ти спасателей и 50-ти полицейских продолжались почти до девяти часов вечера.

Сегодня также произошел обвал металлического навеса на территории «Красного рынка» в оккупированной Макеевке Донецкой области. Площадь обрушения охватила 23 торговые места.

Представители оккупационных «властей» заявляют о четырех пострадавших. У трех из них травмы средней тяжести, у одного — удовлетворительной. Местные СМИ сообщают, что причиной этого инцидента также был снег.

Напомним, сильные снегопады привели к многочисленным жертвам в Германии. В частности, по меньшей мере два человека погибли в результате падения деревьев, которые не выдержали тяжести снега.