Выборы президента: Центризбирком отказал в регистрации кандидату, который внес 3 грн залога

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: lb.ua

https://racurs.ua/n116711-vybory-prezidenta-centrizbirkom-otkazal-v-registracii-kandidatu-kotoryy-vnes-3-grn-zaloga.html

Racurs.ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем сегодняшнем заседании решила отказать в регистрации кандидатами на пост президента Украины Сергею Фаренюку и Виталию Велидченко.

Так, документы, представленные Фаренюком, не соответствовали требованиям и содержали неточности. Кроме того, он не внес всей суммы залога — только 3 грн из необходимых 2,5 млн грн, сообщает агентство «Укринформ».

Что касается Валидченко, то он не только не заплатил залог, но и не подал заполненной анкеты, предвыборной программы, автобиографии в электронном виде и декларации.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта. С 31 декабря 2018 года начался прием документов в ЦИК, который продлится до 3 февраля этого года. Процесс регистрации кандидатов Центризбиркомом завершится 8 марта, до 7 марта у кандидатов остается возможность подать письменное обращение об отказе от баллотирования.

Кандидаты могут выдвигаться от партий или быть самовыдвиженцами.

Напомним, сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнародовало результаты проверки деклараций пяти кандидатов в президенты — Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Валентина Наливайченко и Андрея Садового.

Нынешние выборы президента первые, в которых НАПК проверяет декларации кандидатов.