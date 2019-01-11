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Ракурс
Выборы президента: НАПК обнародовало результаты проверки деклараций кандидатов. Фото: Коммерсант

Президентские выборы: НАПК обнародовало результаты проверки деклараций кандидатов

11 янв 2019, 14:07
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НАПК выявило ошибки и неточности в декларациях пяти кандидатов в президенты. Так, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Валентина Наливайченко и Андрея Садового.

По состоянию на 10 января, четверо кандидатов уже подали исправленные декларации в Центральную избирательную комиссию, сообщает пресс-служба НАПК.

Новые декларации без ошибок подали Каплин, Наливайченко, Скоцик и Садовый.

В ведомстве отметили, что НАПК впервые участвует в проверке деклараций кандидатов на пост президента. Декларации проверяются по специальной процедуре в течение трех дней. Обнаруженные ошибки в декларациях кандидаты могут исправить и подать новые декларации в ЦИК. Наличие ошибок и неточностей не является причиной в отказе в регистрации кандидата в президенты.

Также в НАПК сообщили, что декларации кандидатов проверяют по имеющейся у них информации и по базам данных десяти государственных реестров.

Как ранее сообщал «Ракурс», документы на регистрацию кандидата в президенты подал бывший член фракции БПП.

Источник: Ракурс


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