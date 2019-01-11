Президентські вибори: НАЗК оприлюднило результати перевірки декларацій кандидатів

Вибори президента: НАЗК оприлюднило результати перевірки декларацій кандидатів. Фото: Коммерсант

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НАЗК виявило помилки та неточності у деклараціях п’ятьох кандидатів у президенти. Так, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Віталія Скоцика, Валентина Наливайченка та Андрія Садового.

Станом на 10 січня, четверо кандидатів вже подали виправлені декларації до Центральної виборчої комісії, повідомляє прес-служба НАЗК.

Нові декларації без помилок подали Каплін, Наливайченко, Скоцик та Садовий.

У відомстві зазначили, що НАЗК уперше бере участь у перевірці декларацій кандидатів на посаду президента. Декларації перевіряються за спеціальною процедурою протягом трьох днів. Виявлені помилки у деклараціях кандидати можуть виправити і внести нові декларації до ЦВК. Наявність помилок і неточностей не є причиною у відмові у реєстрації кандидата в президенти.

Також в НАЗК повідомили, що декларації кандидатів перевіряють за наявною у них інформацією та за базами даних 10 державних реєстрів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», документи на реєстрацію кандидата у президенти подав колишній член фракції БПП.