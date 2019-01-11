Панорамное фото обратной поверхности Луны прислал китайский аппарат

Панорамное фото обратной поверхности Луны

https://racurs.ua/n116691-panoramnoe-foto-obratnoy-poverhnosti-luny-prislal-kitayskiy-apparat.html

Racurs.ua

Китайский аппарат «Чаньэ-4» передал на Землю первые панорамные изображения поверхности обратной стороны Луны, которую не видно с Земли. Об этом сообщило People’s Daily China в Twitter.

Съемка сделана топографической камерой с углом обзора 360 градусов, она была размещена в верхней части аппарата. Снимки получили на Земле благодаря спутнику-ретранслятору «Цюэцяо», его название переводится с китайского, как «Сорочий мост».

Благодаря цветному снимку, на котором видны фрагменты «Чаньэ-4» и китайский луноход «Юйту-2» ученые впервые проанализируют ландшафт обратной стороны Луны.

3 января китайский аппарат совершил мягкую посадку в районе южного полюса Луны. «Чаньэ-4» — это первый аппарат, который смог попасть на обратную сторону Луны. Он изучит минеральный состав лунной поверхности и соберет больше данных о мантии земного спутника.

После посадки от аппарата отделился луноход. Недавно он активировался и готов к продолжению миссии.