Вибори президента: ЦВК відмовила в реєстрації кандидатові, який вніс 3 грн застави

Вибори президента України відбудуться 31 березня, фото: lb.ua

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Центральна виборча комісія (ЦВК) на своєму сьогоднішньому засіданні вирішила відмовити в реєстрації кандидатами на посаду президента України Сергію Фаренюку та Віталію Велідченку.

Так, документи, подані Фаренюком, не відповідали вимогам та містили неточності. Крім того, він не вніс усієї суми застави — лише 3 грн з необхідних 2,5 млн грн, повідомляє агентство «Укрінформ».

Щодо Валідченка, то він не лише не сплатив заставу, а й не подав заповненої анкети, передвиборчої програми, автобіографії в електронному вигляді та декларації.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. З 31 грудня 2018 року розпочався прийом документів до ЦВК, який триватиме до 3 лютого цього року. Процес реєстрації кандидатів Центрвиборчкомом завершиться 8 березня, до 7 березня у кандидатів залишається можливість подати письмове звернення про відмову від балотування.

Кандидати можуть висуватися від партій або бути самовисуванцями.

Нагадаємо, сьогодні Національне агентство із запобігання корупції оприлюднило результати перевірки декларацій п’ятьох кандидатів у президенти — Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Віталія Скоцика, Валентина Наливайченка та Андрія Садового.

Цьогорічні вибори президента перші, у яких НАЗК перевіряє декларації кандидатів.