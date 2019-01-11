Заступник командувача ЗСУ травмувався в ДТП, водій у комі (ФОТО)

Місце ДТП, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n116710-zastupnyk-komanduvacha-zsu-travmuvavsya-v-dtp-vodiy-u-komi-foto.html

Racurs.ua

Сьогодні о 18.00, біля села Себіно Новоодеського району Миколаївської області, військовослужбовець старший сержант К., 1995 року народження, керуючи службовим автомобілем «Хьюндай», в якому перебував заступник командувача Збройних сил України Сергій Кропивченко, 1963 року народження, не впорався з керуванням транспортним засобом, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем «Деу Ланос», який рухався в попутному напрямку.

Після цього автомобіль «Хьюндай» зіткнувся із задньою частиною припаркованого на узбіччі вантажного автомобіля «МАН» з напівпричепом.

Внаслідок ДТП водій та Кропивченко отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, з якими їх доставили до Новоодеської міської лікарні.

На місце ДТП виїхали працівники Новоодеського міського відділу поліції.

Попередня правова кваліфікація інциденту — ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, в грудні 2018 року троє військовослужбовців загинули внаслідок зіткнення легковика з автобусом у Львівській області.