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Ракурс
Місце ДТП, фото: «Ракурс»

Заступник командувача ЗСУ травмувався в ДТП, водій у комі (ФОТО)

11 січ 2019, 22:23
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Сьогодні о 18.00, біля села Себіно Новоодеського району Миколаївської області, військовослужбовець старший сержант К., 1995 року народження, керуючи службовим автомобілем «Хьюндай», в якому перебував заступник командувача Збройних сил України Сергій Кропивченко, 1963 року народження, не впорався з керуванням транспортним засобом, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем «Деу Ланос», який рухався в попутному напрямку.

Після цього автомобіль «Хьюндай» зіткнувся із задньою частиною припаркованого на узбіччі вантажного автомобіля «МАН» з напівпричепом.

Внаслідок ДТП водій та Кропивченко отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, з якими їх доставили до Новоодеської міської лікарні.

На місце ДТП виїхали працівники Новоодеського міського відділу поліції.

Попередня правова кваліфікація інциденту — ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Автомобіль із заступником командувача Збройних сил України потрапив у ДТП

Нагадаємо, в грудні 2018 року троє військовослужбовців загинули внаслідок зіткнення легковика з автобусом у Львівській області.

Джерело: Ракурс


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