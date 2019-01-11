Заместитель командующего ВСУ травмировался в ДТП, водитель в коме (ФОТО)

Место ДТП, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n116710-zamestitel-komanduuschego-vsu-travmirovalsya-v-dtp-voditel-v-kome-foto.html

Racurs.ua

Сегодня в 18.00, возле села Себино Новоодесского района Николаевской области, военнослужащий старший сержант К., 1995 года рождения, управляя служебным автомобилем «Хьюндай», в котором находился заместитель командующего Вооруженных сил Украины Сергей Кропивченко, 1963 года рождения, не справился с управлением транспортным средством, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Дэу Ланос», который двигался в попутном направлении.

После этого автомобиль «Хьюндай» столкнулся с задней частью припаркованного на обочине грузового автомобиля «МАН» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и Кропивченко получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, с которыми были доставлены в Новоодесскую городскую больницу.

На место ДТП выехали сотрудники Новоодесского городского отдела полиции.

Предварительная правовая квалификация инцидента — ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, в декабре 2018 года трое военнослужащих погибли в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом во Львовской области.