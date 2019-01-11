Полторак звільнив двох військових чиновників за неефективне використання коштів

Степан Полторак, фото: Міністерство оборони

https://racurs.ua/ua/n116709-poltorak-zvilnyv-dvoh-viyskovyh-chynovnykiv-za-neefektyvne-vykorystannya-koshtiv.html

Racurs.ua

Міністр оборони України Степан Полторак звільнив двох керівників територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) за неефективне використання бюджетних коштів.

Також було понижено у званні одного з офіцерів територіального КЕУ. Ще одного співробітника КЕУ понизили в посаді. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«В той час, коли кожна копійчина — це кров і піт на тілі України, я не можу спокійно відноситися до такого стану справ», — зазначає Полторак.

За словами міністра, він неодноразово попереджав, що вживатиме відповідні заходи у разі неналежного виконання посадовцями своїх службових обов’язків. Очільник Міноборони наголошує, що керівникам усіх рівнів потрібно ретельно та раціонально підходити до розподілу коштів, планувати витрати таким чином, щоб не виникало заборгованості чи, навпаки, невикористаних залишків на рахунках на кінець року, та не допускати розпорошення фінансів.

Сьогодні в Міноборони відбулося підбиття підсумків використання наявних фінансових ресурсів у 2018 році. Також було сформовано плани на цей рік. За словами Полторака, очолюване ним міністерство очікує серйозна і відповідальна робота з розбудови військових містечок та інфраструктури.

До обов’язків КЕУ входить обслуговування казарменно-житлового фонду та комунальних споруд, розквартируванням військ, реалізація держполітики щодо забезпечення житлом військовослужбовців тощо.

Нагадаємо, у липні 2018 року Полторак звільнив посадовців, які допустили нестачу понад 200 т пального.