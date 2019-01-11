Сильний снігопад продовжує забирати життя європейців (ФОТО)

На місті трагічного інциденту в Баварії встановлено намет, фото: Bild

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Racurs.ua

Жертвами екстремального снігопаду в Німеччині та Австрії стали вже 12 осіб.

Вчора ввечері в Траутсхофені (Баварія) внаслідок падіння дерева загинув дев’ятирічний хлопчик, повідомляє видання Bild.

За попередньою інформацією, дерево не витримало ваги снігу на своїх гілках.

Зазначається, що дитина померла на місці інциденту. Коли тіло хлопчика дістали з-під дерева, він вже не дихав.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила співчуття родичам дитини.

Це вже щонайменше другий випадок загибелі людини в Баварії через спровоковані снігом падіння дерев. Так, у неділю ввечері 44-річний лижник отримав смертельні травми внаслідок падіння гілок. Він подорожував сам, згодом його тіло виявила група лижників.

Здебільшого жертви загинули внаслідок сходження лавин. Також повідомляється про жінку, яка впала і задихнулася під снігом, і про випадок смерті водія, який стояв у гігантському заторі на автостраді A8 в землі Баден-Вюртемберг на південному-заході Німеччини.

У Баварії німецька армія була розгорнута для подолання наслідків негоди. Зазначається, що кілька місць виявилися відрізаними від зовнішнього світу.

Крім того, є побоювання, що дахи будинків можуть не витримати снігового навантаження. Зокрема, синоптики попереджають, що невдовзі слід очікувати ще більшого снігопаду.

Вже в п’яти округах Баварії оголошено «катастрофічне становище».

Очікується, що завтра в постраждалі райони прибуде прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

Нагадає, вчора на готель «Сантіс», розташований у східній частині Швейцарії, зійшла лавина.