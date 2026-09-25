Росіяни окупували Новоолександрівку в Донецькій області. Карта: DeepState.

https://racurs.ua/ua/n216452-rosiyany-okupuvaly-novooleksandrivku-v-doneckiy-oblasti-deepstate.html

Ракурс

Армія Російської Федерації здобула деякі успіхи в Донецькій області.

Окупанти взяли під контроль село Новоолександрівка. Цей населений пункт знаходиться на північ від окупованого Гришиного і у напрямку Добропілля, у яке російські загарбники активно інфільтруються. Про це моніторинговий проект DeepState 25 вересня повідомив у Telegram.

Ворог окупував Новоолександрівку, а також просунувся поблизу Юрківки та Василівки, — йдеться у повідомленні.

Фахівці вважають, що окупація Новоолександрівки дає можливість загарбникам далі намагатися йти на Добропілля з півдня.

Як відомо, село Василівка знаходиться на захід від Новоолександрівки. Аналітики вважають, що Василівка є районом проникнення окупантів. Село Юрківка знаходиться у Краматорському районі.

Нагадаємо, аналітичний моніторинговий проект DeepState 15 вересня поінформував, що українські військові звільнили від росіян село Середнє у Краматорському районі Донеччини. Також підрозділи ворожої армії були відкинуті поблизу Шандриголового.