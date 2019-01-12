В Болгарии на горнолыжном курорте из-за лавины погибли двое сноубордистов

Двое сноубордистов погибли на склонах вершины Тодорка

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Racurs.ua

Двое сноубордистов погибли в Болгарии на горнолыжном курорте Банско в результате схода лавины на западных склонах вершины Тодорка, которая входит в горный массив Пирин.

Инцидент произошел возле одной из баз отдыха, сообщает горная спасательная служба Болгарского Красного Креста.

Погибшие были жителями столицы страны города Софии и любителями экстремальных видов спорта. Считается, что они сами спровоцировали сход лавины.

Поиск сноубордистов осуществляла группа местных спасателей с привлечением специально обученных собак. Сначала было обнаружено тело одного из погибших, а чуть позже — второго.

Отмечается, что только за день до этих событий спасательная служба предупреждала, что в этих горах установилась повышенная лавинная опасность и рекомендовала лыжникам не отвлекаться от маршрутов и не входить в потенциально опасные зоны. В частности, отдельно подчеркивалось, что сход лавины может спровоцировать и одинокий лыжник.

Болгарские спасатели отмечают, что на вершинах горного массива Пирин, который расположен в юго-западной части страны, накопилось большое количество снега, поэтому ситуация продолжает быть достаточно лавиноопасной. К тому же, в эти выходные ожидается прибытие на курорты значительного количества жителей Болгарии.

Напомним, сильные снегопады в Европе последние время провоцируют многочисленные сходы лавин в горных массивах. В частности, недавно лавина сошла на один из отелей на востоке Швейцарии, несколько человек были травмированы.