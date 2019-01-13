Японія розробить ударні літаки електронної війни для протидії російській агресії

Японія створить літаки електронної війни. Фото: flickr.com

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Ударні літаки електронної війни з’являться на озброєнні Збройних сил Японії.

Наступальні літаки зможуть виводити з ладу радари і системи зв’язку противника. Про це 13 січня повідомляє Lenta.ru із посиланням на японську газету Yomiuri.

У Токіо вважають, що літаки електронної війни зможуть протистояти Збройним силам Росії та Китаю в разі агресії.

Як відомо, японська армія вже має в своєму розпорядженні засоби електронної боротьби, однак вони призначені саме для оборони. Така техніка може виводити з ладу системи наведення вже запущених балістичних ракет противника.

ЗМІ припускають, що подібні новітні повітряні машини армія Японії отримає в 2027 році.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року Повітряні сили Збройних сил України отримали багатоцільові винищувачі Міг-29, всепогодні винищувачі Су-27, бойові та транспортні вертольоти, бойові літаки Л-39 та безпілотники Spectator М.