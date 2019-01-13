Япония разработает ударные самолеты электронной войны для противодействия российской агрессии

Япония создаст самолеты электронной войны. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116747-yaponiya-razrabotaet-udarnye-samolety-elektronnoy-voyny-dlya-protivodeystviya-rossiyskoy-agressii.html

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Ударные самолеты электронной войны появятся на вооружении Вооруженных сил Японии.

Наступательные самолеты смогут выводить из строя радары и системы связи противника. Об этом 13 января сообщает Lenta.ru со ссылкой на японскую газету Yomiuri.

В Токио считают, что самолеты электронной войны смогут противостоять Вооруженным силам России и Китая в случае агрессии.

Как известно, японская армия уже располагает средствами электронной борьбы, однако они предназначены именно для обороны. Такая техника может выводить из строя системы наведения уже запущенных баллистических ракет противника.

СМИ предполагают, что подобные новейшие воздушные машины армия Японии получит в 2027 году.

Напомним, в конце 2018 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили многоцелевые истребители Миг-29, всепогодные истребители Су-27, боевые и транспортные вертолеты, боевые самолеты Л-39 и беспилотники Spectator М.