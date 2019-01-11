Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту (ІНФОГРАФІКА)

Черговий етап Кубку світу з біатлону відбувся в німецькому Обергофі, фото: Podrobnosti.ua

https://racurs.ua/ua/n116706-kubok-svitu-z-biatlonu-rezultaty-cholovichogo-spryntu-infografika.html

Racurs.ua

Сьогодні завершився спринт 4-го етапу Кубка світу з біатлону, який відбувся в німецькому Обергофі.

Першим фінішував російський спортсмен Алєксандр Логінов, другим — норвежець Йоханнес Тіннес Бьо, третім — шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон. Про це повідомляє «UA: Біатлон».

Серед українських спортсменів найкращий результат продемонстрував Дмитро Підручний, який посів 25-ту сходинку. Сергій Семенов зайняв 37-е місце, Артем Прима — 48-е, дебютант Кубка світу в цьому сезоні Руслан Ткаленко — 61-е.

За результатами спринту Тіннес Бьо продовжує очолювати загальний залік у спринтерських гонках. У нього тепер 234 бали. На другому місті — Логінов із 196-ма очками. Третя сходинка у німецького спортсмена Бенедікта Долля — 161 бал.

Вчора відбулися змагання у спринті серед жінок. На них з української команди найкраще виступила Віта Семеренко, котра посіла шосту сходинку. Решта українок показали значно скромніший результат — Анастасія Меркушина була 35-ю, Валентина Семеренко — 65-ю, Юлія Джима — 68-ю, Юлія Журавок — 86-ю.

Нагадаємо, у січні 2018 року збірна України з біатлону здобула «золото» у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в італійському місті Ріднау.