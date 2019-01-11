Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта (ИНФОГРАФИКА)

Очередной этап Кубка мира по биатлону состоялся в немецком Оберхофе, фото: Podrobnosti.ua

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Racurs.ua

Сегодня завершился спринт 4-го этапа Кубка мира по биатлону, который состоялся в немецком Оберхофе.

Первым финишировал российский спортсмен Александр Логинов, вторым — норвежец Йоханнес Тиннес Бё, третьим — шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон. Об этом сообщает «UA: Биатлон».

Среди украинских спортсменов самый лучший результат показал Дмитрий Подручный, который занял 25-ю строчку. Сергей Семенов занял 37-е место, Артем Прима — 48-е, дебютант Кубка мира в этом сезоне Руслан Ткаленко — 61-е.

По результатам спринта Тиннес Бё продолжает возглавлять общий зачет в спринтерских гонках. У него теперь 234 балла. На втором месте — Логинов с 196-ю очками. Третья строчка у немецкого спортсмена Бенедикта Долля — 161 балл.

Вчера состоялись соревнования в спринте среди женщин. На них из украинской команды лучше всего выступила Вита Семеренко, которая заняла шестое место. Остальные украинки показали более скромный результат — Анастасия Меркушина была 35-й, Валентина Семеренко — 65-й, Юлия Джима — 68-й, Юлия Журавок — 86-й.

Напомним, в январе 2018 года сборная Украины по биатлону завоевала «золото» в смешанной эстафете на чемпионате Европы в итальянском городе Риднау.