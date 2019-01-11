Ученые нашли эффективный способ запоминания информации

Рисование помогает лучше запоминать информацию, фото: Flickr

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Группа канадских исследователей нашла простой и эффективный способ запоминания информации.

Как оказалось, гораздо лучше, чем запись, запоминать информацию помогает обычное рисование, сообщает пресс-служба Университета Ватерлоо.

К тому же пожилые люди, которые занимаются рисованием, могли бы даже улучшить свою память.

По словам ученых, рисование помогает противостоять воздействию старения и риска возникновения болезни Альцгеймера и деменции.

«Мы обнаружили, что рисование улучшило память у пожилых людей больше, чем другие известные методы, — отмечает один из исследователей Мелисса Мид. — Мы действительно поощрены этими результатами и ищем способы, как можно их использовать, чтобы помочь людям с деменцией, которые испытывают быстрое снижение памяти и функций языка».

В опытах участвовали 48 лиц — половина в возрасте около 20-ти лет, половина — около 80-ти. Их попросили пройти ряд тестов. Участникам исследования показывали перечень слов. После этого им нужно было сделать одно из трех действий: записать это слово, записать физические атрибуты, с ним связанные, или нарисовать то, что оно обозначает.

После перерыва добровольцев попросили вспомнить столько слов, сколько они могли. Младшие участники исследования в целом лучше вспоминали слова, чем пожилые люди, но обе группы вспомнили больше слов, которые они нарисовали.

Исследователи считают, что рисование привело к лучшему запоминанию по сравнению с другими методами, поскольку оно включало многочисленные способы представления информации — визуальный, пространственный, вербальный, семантический и моторный.

Хранение новой информации, как правило, снижается с возрастом из-за ухудшения состояния структур мозга, связанных с памятью, как гиппокамп и лобные доли. В отличие от этого, участки мозга, связанные с зрительно-пространственной обработкой информации, которые участвуют в процессе рисования, почти не подвергаются влиянию нормального процесса старения и деменции.

«Мы считаем, что рисование особенно актуально для людей с деменцией, потому что оно лучше использует участки головного мозга, которые все еще сохраняются, и может помочь людям, испытывающим когнитивные нарушения функций памяти, — отмечает Мид. — Наши результаты имеют важное значение для терапевтических вмешательств, чтобы помочь пациентам с деменцией сохранить ценные эпизодические воспоминания на протяжении всего прогрессирования их болезни».

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