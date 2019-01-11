Учені знайшли ефективний спосіб запам’ятовування інформації

Малювання допомагає краще запам’ятовувати інформацію, фото: Flickr

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Група канадських дослідників знайшла простий і ефективний спосіб запам’ятовування інформації.

Як виявилося, набагато краще, ніж записування, запам’ятовувати інформацію допомагає звичайне малювання, повідомляє прес-служба Університету Ватерлоо.

До того ж люди похилого віку, які займаються малюванням, могли б навіть покращити свою пам’ять.

За словами вчених, малювання допомагає протистояти впливу старіння та ризику виникнення хвороби Альцгеймера та деменції.

«Ми виявили, що малювання покращило пам’ять у літніх людей більше, ніж інші відомі методи, — зазначає один із дослідників Мелісса Мід. — Ми дійсно заохочені цими результатами і шукаємо способи, як можна їх використати, щоб допомогти людям з деменцією, котрі відчувають швидке зниження пам’яті та функцій мови».

У дослідах брали участь 48 осіб — половина у віці близько 20-ти років, половина — близько 80-ти. Їх попросили пройти низку тестів. Учасникам дослідження показували перелік слів. Після цього їм потрібно було зробити одну з трьох дій: записати це слово, записати фізичні атрибути, з ним пов’язані, або намалювати те, що воно позначає.

Після перерви добровольців попросили згадати стільки слів, скільки вони могли. Молодші учасники дослідження загалом краще згадували слова, ніж літні люди, але обидві групи згадали більше тих слів, які вони намалювали.

Дослідники вважають, що малювання призвело до кращого запам’ятовування порівняно з іншими методами, оскільки воно включало численні способи представлення інформації — візуальний, просторовий, вербальний, семантичний та моторний.

Зберігання нової інформації, як правило, знижується з віком через погіршення стану структур мозку, пов’язаних із пам’яттю, таких як гіпокамп і лобові частки. На відміну від цього, ділянки мозку, пов’язані з зорово-просторовою обробкою інформації, які беруть участь у процесі малювання, майже не зазнають впливу нормального процесу старіння та деменції.

«Ми вважаємо, що малювання особливо актуальне для людей з деменцією, тому що воно краще використовує ділянки головного мозку, які все ще зберігаються, і може допомогти людям, котрі відчувають когнітивні порушення функцій пам’яті, — зазначає Мід. — Наші результати мають важливе значення для терапевтичних втручань, щоб допомогти пацієнтам з деменцією зберегти цінні епізодичні спогади протягом усього прогресування їхньої хвороби».

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