Канадська вдала перейменує вулицю, названу в честь Дональда Трампа. Фото:

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У Канаді перейменують вулицю, названу в честь президента США Дональда Трампа.

В Оттаві перейменують вулицю Трамп-авеню, яку назвали так ще за часів, коли нинішній американський лідер був звичайним бізнесменом. За відповідне рішення одноголосно проголосувала міська рада канадської столиці. Мер Оттави заявив, що йому не подобається називати на честь Трампа будь-що, бо він «показав ворожість до Канади». Про це повідомило видання Time.

Зазначається, що вулиці району Централ-Парк називали на честь установ Нью-Йорка наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років. Тоді Трамп був відомим бізнесменом завдяки діяльності у сфері нерухомості.

Як відомо, наразі між Сполученими Штатами та Канадою триває торговельний конфлікт. Канадський уряд хоче зменшити залежність від Штатів, на які припадає приблизно 70% її експорту. Оттава планує поглибити економічні та безпекові зв’язки з Європою.

На початку вересня Трамп запровадив нові мита й обмеження на імпорт після того, як переговори про торгівлю не дали результатів.

Раніше чинний американський президент неодноразово говорив, що хоче перетворити Канаду на частину США, і назвав це «чудовою ідеєю».

Нагадаємо, 26 серпня канадський уряд запровадив контрмита у розмірі від 15% до 50% на імпорт низки товарів зі Сполучених Штатів. До такого рішення в Оттаві дійшли після того, як було зірвано торговельні переговори у Вашингтоні та посилення тарифного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа.

Джерело: Time