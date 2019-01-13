Украинская биатлонистка завоевала «бронзу» в спринте на открытом Кубке Европы (ФОТО)

Украинская биатлонистка Белкина (справа) стала обладательницей бронзовой медали. Фото: biathlon.com.ua

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Racurs.ua

Биатлонистка из Украины в польском городе Душники-Здруй на открытом Кубке Европы по биатлону завоевала «бронзу».

Надежда Белкина прекрасно отработала на огневых рубежах, показала пятый ход в гонке и сумела показать отличный результат, который обеспечил ей бронзовую медаль. Об этом 13 января сообщает сайт Biathlon.com.ua.

Отмечается, что всего шесть секунд не хватило спортсменке для того, чтобы занять второе место. Серебро завоевала представительница Швеции Джоанна Скотт, а победила в гонке россиянка Наталья Горбунова. Представительница РФ выиграла уже второй спринт подряд.

Украинка Ольга Абрамова тоже уверенно начала соревнование, однако потом ее постигла неудача и спортсменка оказалась на 17-м месте.

Напомним, 11 января завершился спринт 4-го этапа Кубка мира по биатлону, который состоялся в немецком Оберхофе. Первым финишировал российский спортсмен Александр Логинов, вторым — норвежец Йоханнес Тиннес Бе, третьим — шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон.

Среди украинских спортсменов лучший результат продемонстрировал Дмитрий Пидручный, занявший 25-ю строчку.