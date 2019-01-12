Погода в Україні на 13 січня: опади прогнозують у більшості областей (КАРТА)

Зимова погода в Україні. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода в Україні 13 січня буде переважно сніжною. Вдень опади у виді мокрого снігу та снігу очікується в західних та частині північних й центральних областей.

Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−9° нижче нуля в західних областях, в східних регіонах — до 10° морозу. Вдень від 3° морозу до 1° тепла. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер очікується південно-західний, 5−10 м/с.

У Києві 13 січня прогнозують сніг. Температура повітря вночі 3−5° морозу, вдень від 1° нижче нуля до 1° тепла.

У Львові в неділю прогнозують мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° морозу, вдень від 0° до 2° нижче нуля.

В Одесі найближчої доби без істотних опадів. Температура вночі 4−6° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У Дніпрі завтра синоптики прогнозують вночі сніг, а вдень — без опадів. Температура вночі 5−7° морозу, вдень очікується від 0° до 2° морозу.

У Харкові завтра вночі очікується сніг, а вдень синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Температура вночі становитиме 8−10° нижче нуля за Цельсієм, вдень 1−3° морозу.

У Карпатах 13 січня обіцяють опади у виді мокрого снігу. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−9° морозу, вдень від 0° до 1° тепла.

Геомагнітний стан в Україні 13 січня прогнозують не дуже спокійний. Протягом доби ймовірні невеликі збурення, а ввечері очікується слабка геомагнітна буря.

Нагадаємо, 12 січня вдень в Україні стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 3° градусів морозу, на сході та півночі до 6° морозу.