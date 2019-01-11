Погода в Україні на 12 січня: синоптики обіцяють суттєве потепління (КАРТА)

Погода в Україні на 12 січня: на території всіх областей суттєво потеплішає. Фото: Стихи.ру

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Погода в Україні на 12 січня буде морозною, проте вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 3° градусів морозу, на сході та півночі до 6° морозу. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Майже у всіх областях України пройде сніг, сонячною та без опадів очікується погода на півдні країни, повідомляють в «Укргідрометцентрі».

У Києві завтра буде хмарно, очікуються опади у виді снігу. Вночі стовпчики термометру показуватимуть 12−14° морозу, вдень потеплішає до 2−4° нижче нуля.

Погода у Львові 12 січня також буде хмарною. Вдень синоптики обіцяють сніг, температура повітря складатиме 1−3° морозу.

У Дніпрі 12 січня синоптики прогнозують сніг, температура повітря вночі 11−13° морозу, вдень стовпчики термометрів опустяться до 2−4° морозу.

Погода Харкові у суботу буде морозною. Вночі очікуються сильні морози до 13°, вдень буде значно тепліше 4−6° нижче нуля. Синоптики також прогнозують опади у виді снігу протягом доби.

В Одесі завтра буде сонячно, опади не очікується. Температура вночі 8−10° нижче нуля, вдень потеплішає до 0−2° морозу.

Геомагнітний стан в Україні 12 січня буде спокійний. Лише у другій половині дня очікується слабка магнітна буря.

Раніше повідомлялось про обмеження руху на дорогах Миколаївської області через погодні умови.