Погода в Украине на 12 января: синоптики обещают существенное потепление (КАРТА)

Погода в Украине на 12 января: на территории всех областей существенно потеплеет. Фото: Стихи.ру

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Погода в Украине 12 января будет морозной, днем ​​столбики термометров будут показывать от 0 до 3° градусов мороза, на востоке и севере до 6° мороза. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Почти во всех областях Украины пройдет снег, солнечно и без осадков будет на юге страны, сообщают в «Укргидрометцентре».

В Киеве завтра будет облачно, ожидаются осадки в виде снега. Ночью столбики термометра будут показывать 12−14° мороза, днем ​​потеплеет до 2−4° ниже нуля.

Погода во Львове 12 января также будет облачной. Днем синоптики обещают снег, температура воздуха составит 1−3° мороза.

В Днепре 12 января синоптики прогнозируют снег, температура воздуха ночью 11−13° мороза, днем ​​столбики термометров опустятся до 2−4° мороза.

Погода Харькове в субботу будет морозной. Ночью ожидаются сильные морозы до 13°, днем ​​будет значительно теплее 4−6° ниже нуля. Синоптики также прогнозируют осадки в виде снега в течение суток.

В Одессе завтра будет солнечно, осадков не ожидается. Температура ночью 8−10° ниже нуля, днем ​​потеплеет до 0−2° мороза.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 января будет спокойной. Лишь во второй половине дня ожидается слабая магнитная буря.

Ранее сообщалось об ограничении движения на дорогах Николаевской области из-за погодных условий.