Гриценко выдвинули кандидатом в президенты: что обещает экс-глава Минобороны (ФОТО)

Гриценко выдвинули кандидатом в президенты / Фото: news-facts.com

https://racurs.ua/n116701-gricenko-vydvinuli-kandidatom-v-prezidenty-chto-obeschaet-eks-glava-minoborony-foto.html

Racurs.ua

Анатолия Гриценко съезд партии «Гражданская позиция» в пятницу, 11 января, официально выдвинул кандидатом на выборах президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Соответствующее решение поддержали все присутствующие 265 делегатов съезда. Сам политик в ответ заявил, что знает, как поднять страну и армию.

Гриценко пообещал не подписывать ни одного популистского закона и международного соглашения, которые противоречат интересам Украины. Он выразил убеждение, что ему достаточно одного президентского срока для того, чтобы «заложить фундамент».

Кроме этого, лидер партии «Гражданская позиция» в случае победы на выборах пообещал «обрубать руки за коррупцию и кумовство». Также он выступает за легализацию огнестрельного оружия.

«У президента Украины не будет офшоров, собственности за границей, я гарантирую, что пирамида коррупции превратится в трапецию в первый день моего вступления в должность президента», — цитирует сегодняшнее заявление Гриценко «Украинская правда».

Напомним, в 2005—2007 годах политик занимал должность министра обороны Украины в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Позже возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Главой организации «Гражданская позиция» Гриценко стал в 2008 году.

В январе 2014 года политик вышел из фракции «Батькивщина».

Гриценко уже имеет опыт участия в выборах президента — он дважды был кандидатом в 2010 и 2014 годах.