Карантин в Украине: из-за эпидемии гриппа в двух областных центрах отменили учебу

В школах Луцка и Чернигова ввели карантин, фото: УНН

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В связи с высокой заболеваемостью гриппом школьникам Чернигова и Луцка продлили зимние каникулы.

Из-за карантина занятия в школах Луцке восстановится только 21 января, сообщает издание «Волынские новости».

Чтобы догнать школьную программу, учебный материал за это время будет уплотнен.

В Чернигове, в связи с зафиксированным превышением эпидемиологического порога, карантин также продлится до конца следующей недели.

Также будет введен масочный режим и ограничены массовые мероприятия в помещениях.

Дошкольные учебные заведения продолжат работать, в них будут проводить дополнительную уборку спецсредствами. Однако родителей дошкольников призывают по возможности держать детей дома.

Отмечается, что в городе фиксируется тенденция к увеличению заболеваемости, в частности 106 человек заболели пневмонией и находятся на стационарном лечении.

Как сообщает местное издание «ЧЕline», 17 января городской оперативный штаб соберется, чтобы решить, нужно ли продолжать карантин.

Напомним, несколько дней назад в Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка.