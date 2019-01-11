Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В школах Луцка и Чернигова ввели карантин, фото: УНН

Карантин в Украине: из-за эпидемии гриппа в двух областных центрах отменили учебу

11 янв 2019, 16:54
999

В связи с высокой заболеваемостью гриппом школьникам Чернигова и Луцка продлили зимние каникулы.

Из-за карантина занятия в школах Луцке восстановится только 21 января, сообщает издание «Волынские новости».

Чтобы догнать школьную программу, учебный материал за это время будет уплотнен.

В Чернигове, в связи с зафиксированным превышением эпидемиологического порога, карантин также продлится до конца следующей недели.

Также будет введен масочный режим и ограничены массовые мероприятия в помещениях.

Дошкольные учебные заведения продолжат работать, в них будут проводить дополнительную уборку спецсредствами. Однако родителей дошкольников призывают по возможности держать детей дома.

Отмечается, что в городе фиксируется тенденция к увеличению заболеваемости, в частности 106 человек заболели пневмонией и находятся на стационарном лечении.

Как сообщает местное издание «ЧЕline», 17 января городской оперативный штаб соберется, чтобы решить, нужно ли продолжать карантин.

Напомним, несколько дней назад в Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше