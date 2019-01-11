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У школах Луцька та Чернігова запровадили карантин, фото: УНН

Карантин в Україні: через епідемію грипу у двох обласних центрах скасували навчання

11 січ 2019, 16:54
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У зв’язку із високою захворюваністю на грип школярам Чернігова та Луцька продовжили зимові канікули.

Через карантин навчання в школах Луцьку відновиться тільки 21 січня, повідомляє видання «Волинські новини».

Щоб наздогнати шкільну програму, навчальний матеріал за цей час буде ущільнено.

У Чернігові, у зв’язку із зафіксованим перевищенням епідеміологічного порогу, карантин також триватиме до кінця наступного тижня.

Також буде запроваджено масковий режим й обмежено масові заходи в приміщеннях.

Дошкільні навчальні заклади продовжать працювати, у них проводитимуть додаткове прибирання спецзасобами. Однак батьків дошкільнят закликають, за можливості, тримати дітей вдома. Зазначається, що в місті фіксується тенденція до збільшення захворюваності, зокрема 106 осіб захворіли на пневмонію і перебувають на стаціонарному лікуванні.

Як повідомляє місцеве видання «ЧЕline», 17 січня міський оперативний штаб збереться, щоб вирішити, чи потрібно продовжувати карантин.

Нагадаємо, кілька днів тому в Рівненській області від грипу померла 16-річна дівчина.


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