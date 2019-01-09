Грип забрав життя дівчини на Рівненщині: що кажуть лікарі (ВІДЕО)

Грип забрав життя дівчини на Рівненщині: що кажуть лікарі. Фото: Vesty

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Racurs.ua

Від грипу померла 16-річна дівчина в Рівненській області. 2 січня 2019 року дитина звернулася до лікарів, і її одразу ж було госпіталізовано.

Попри всі вжиті заходи та лікування в Острозькій лікарні дівчину врятувати не вдалося і вона померла 7 січня. Вірусологічна лабораторія виявила вірус грипу, А (H3N2). Як повідомляють на сторінці Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ України у Facebook, дитина не була вакцинована проти грипу.

За словами лікарів, штам грипу від якого померла дівчина, є сезонним і прогнозованим, вберегтися від нього можна шляхом вакцинації.

Зауважимо, що це не єдиний летальний випадок за перший тиждень 2019 року у цьому регіоні. Від кору помер 49-річний мешканець Квасилова Рівненського району. Чоловік захворів на кір 19 грудня, тиждень потому звернувся за медичною допомогою. На жаль госпіталізація та лікування не дали бажаного результату та чоловік помер 6 січня.

Після проведення розтину діагноз медиків було підтверджено. Чоловік помер від важкої форми кору. Мешканець Квасилова також не був вакцинований від цієї хвороби.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Житомирщині від кору помер хлопчик. Трирічний хлопчик пройшов вакцинацію від цієї хвороби.