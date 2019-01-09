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Підписання томосу членами синоду Вселенського патріархату, фото: facebook.com/FrSymeonides

Томос для України підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (ФОТО)

9 січ 2019, 13:58
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Сьогодні всі члени синоду Вселенського патріархату поставили свої підписи під томосом щодо надання автокефалії українській православній церкві.

Таким чином, під церковним документом вже є всі необхідні підписи, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на прес-службу Вселенського патріархату.

Очікується, що впродовж найближчих днів томос повернеться до України.

Вселенський патріарх підписав документ ще 5 січня, наступного дня його вручили очільникові Православної церкви України митрополитові Епіфанію. Ввечері того ж дня томос доставили до України й 7 січня продемонстрували на святковій божественній літургії в Софійському соборі в Києві.

Проте томос ще потребував підписів синоду Константинопольського патріархату, члени якого збиралися лише сьогодні, тож документ знову відправили до Стамбула.

Фото: facebook.com/FrSymeonides

Нагадаємо, багаторічний очільник Української православної церкви Київського патріархату Філарет вчора був удостоєний звання Герой України за свій внесок у здобуття українською церквою незалежності, пробудження духовності народу та встановлення міжконфесійного миру в нашій державі.


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