Томос для України підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (ФОТО)

Підписання томосу членами синоду Вселенського патріархату, фото: facebook.com/FrSymeonides

https://racurs.ua/ua/n116613-tomos-dlya-ukrayiny-pidpysaly-usi-chleny-synodu-vselenskogo-patriarhatu-foto.html

Racurs.ua

Сьогодні всі члени синоду Вселенського патріархату поставили свої підписи під томосом щодо надання автокефалії українській православній церкві.

Таким чином, під церковним документом вже є всі необхідні підписи, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на прес-службу Вселенського патріархату.

Очікується, що впродовж найближчих днів томос повернеться до України.

Вселенський патріарх підписав документ ще 5 січня, наступного дня його вручили очільникові Православної церкви України митрополитові Епіфанію. Ввечері того ж дня томос доставили до України й 7 січня продемонстрували на святковій божественній літургії в Софійському соборі в Києві.

Проте томос ще потребував підписів синоду Константинопольського патріархату, члени якого збиралися лише сьогодні, тож документ знову відправили до Стамбула.

Нагадаємо, багаторічний очільник Української православної церкви Київського патріархату Філарет вчора був удостоєний звання Герой України за свій внесок у здобуття українською церквою незалежності, пробудження духовності народу та встановлення міжконфесійного миру в нашій державі.