Порошенко присвоїв Філаретові звання Герой України

Петро Порошенко та патріарх Філарет, фото: Адміністрація Президента

https://racurs.ua/ua/n116596-poroshenko-prysvoyiv-filaretovi-zvannya-geroy-ukrayiny.html

Racurs.ua

Президент України Петро Порошенко вирішив присвоїти звання Герой України багаторічному очільникові Української православної церкви Київського патріархату Філарету.

Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

«Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву», — зазначив президент на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, коментуючи це рішення.

За совами Порошенка, патріарх Філарет продовжує залишатися духовним лідером церкви та народу.

Зазначається, що цього звання Філарет удостоєний за свій внесок у створення незалежної української церкви, відродження духовності народу, а також утвердження ідеалів милосердя та злагоди між представниками різних віросповідань.

5 січня константинопольський патріарх Варфоломій підписав томос, який надає українській православній церкві автокефалію.

6 грудня відбулася урочиста церемонія передачі цього церковного документа очільникові Православної церкви України митрополитові Епіфанію. Ввечері того ж дня томос літаком доставили до Києва.

Нагадаємо, нещодавно Філарет Заявляв, що проголошена 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі в Києві Православну церкву України (ПЦУ), яку наразі очолює митрополит, може бути визнана патріархією. За його словами, для цього є підстави, оскільки українська церква є досить великою. Філарет переконаний, що з часом більшість православних церков України об'єднаються з ПЦУ.