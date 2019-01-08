Порошенко присвоил Филарету звание Герой Украины

Петр Порошенко и патриарх Филарет, фото: Администрация Президента

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Президент Украины Петр Порошенко решил присвоить звание Герой Украины многолетнему руководителю Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету.

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, сообщает пресс-служба Администрации президента.

«Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь», — отметил президент на своей странице в социальной сети Фейсбук, комментируя это решение.

По совам Порошенко, патриарх Филарет продолжает оставаться духовным лидером церкви и народа.

Отмечается, что этого звания Филарет удостоен за свой вклад в создание независимой украинской церкви, возрождение духовности народа, а также утверждение идеалов милосердия и согласия между представителями разных вероисповеданий.

5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос, который предоставляет украинской православной церкви автокефалию.

6 декабря состоялась торжественная церемония передачи этого церковного документа руководителю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Вечером того же дня томос самолетом доставили в Киев.

Напомним, недавно Филарет заявлял, что провозглашенная 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве Православная церковь Украины (ПЦУ), которую сейчас возглавляет митрополит, может быть признана патриархией. По его словам, для этого есть основания, поскольку украинская церковь является достаточно большой. Филарет убежден, что со временем большинство православных церквей Украины объединятся с ПЦУ.