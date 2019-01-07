Православную церковь Украины могут признать патриархатом

https://racurs.ua/n116534-pravoslavnuu-cerkov-ukrainy-mogut-priznat-patriarhatom-filaret.html

Racurs.ua

Православная церковь Украины (ПЦУ) может быть признана патриархатом. Такое заявление сделал почетный патриарх ПЦУ Филарет в эфире телеканала «Прямой».

Он отметил, что пока ПЦУ признана митрополией. Филарет напомнил, что в течение 25 лет украинская церковь была именно патриархатом, но сейчас согласились на то, чтобы для всего православия пока что быть митрополией.

«У нас есть претензия на патриархат, потому что мы — большая церковь», — заявил Филарет.

Он выразил надежду на то, что со временем Константинопольский вселенский патриарх признает украинскую церковь патриархатом. Затем Филарет сказал, что не только надеется, но даже уверен в этом. По его словам, рано или поздно большинство православных церквей объединятся с ПЦУ.

«Может случиться, что российская церковь, которая обвиняла нас в расколе, сама окажется на некоторое время в расколе. Но она уже не будет большой, потому что украинская церковь от нее отойдет. А раз она небольшая, то и влияния не окажет и будет вынуждена под давлением и епископов, и верующих, искать единства со всем православием», — добавил Филарет.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января 2019 года.