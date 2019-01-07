Корабль ВМС США вошел в Черное море: стала известна цель (ФОТО)

Корабль ВМС США вошел в Черное море

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Racurs.ua

В Черное море вошел десантный корабль военно-морских сил (ВМС) США «Форт-Макгенри» (USS FortMcHenry, LSD 43). Он уже прошел проливы Дарданеллы и Босфор и находится в акватории Черного моря. Информация об этом обнародована на сайте американских морских сил в Европе и Африке.

Этот корабль создан для десантирования морской пехоты и боевой техники. Он оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием. На его борту можно разместить 500 морских пехотинцев, в доковой камере можно перевозить сразу пять транспортных катеров.

USS FortMcHenry будет проводить совместные операции с союзниками с целью обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

Командующий 6-го оперативного флота ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти заявила, что транзит этого корабля в Черное море подтверждает намерения США и союзников поддерживать безопасность в этом регионе, а также демонстрирует всему миру возможности американского флота.

Согласно Конвенции Монтре от 1936 года, пребывание военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря не может длиться дольше 21 суток.

Ранее в США сообщали о намерении отправить в Черное море военный корабль.