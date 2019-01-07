«Золотой глобус»: назван лучший фильм 2018 года

«Золотой глобус»-2018

https://racurs.ua/n116532-zolotoy-globus-nazvan-luchshiy-film-2018-goda.html

Racurs.ua

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 7 января, состоялась 76-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Главную премию получил фильм «Богемская рапсодия».

Приз в категории «Лучший режиссер» вручили мексиканскому режиссеру Альфонсо Куарону. В категории «Лучший фильм на иностранном языке» победил снятый им черно-белый «Рим». Эта картина также получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале в 2018 году.

За заслуги в кинематографе «Золотой глобус» получил актер Джефф Бриджес. Лучшей драматической актрисой признали Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена».

Награду за лучший саундтрек получила поп-певица Леди Гага за песню Shallow в фильме «Звезда родилась».

Лучшей актрисой комедии или мюзикла стала Оливия Колман за фильм «Фаворитка». Лучшим актером комедии или мюзикла признали Кристиана Бэйла за роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в комедийно-драматическом фильме «Власть». Чтобы точнее соответствовать образу, актеру пришлось значительно набрать вес.

Лучшей драматической актрисой в телевизионном шоу назвали Сандру О за роль в сериале «Убивая Еву». Лучшей актрисой комедийного сериала стала Рэйчел Броснахен за роль в «Удивительной миссис Мейзел». Майкл Дуглас стал лучшим комедийным актером в телевизионном шоу за его роль в сериале «Метод Комински», его же признали лучшим комедийным сериалом.

Лучшим драматическим актером в телевизионном шоу стал Ричард Мэдден за роль в британском сериале «Телохранитель». «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический телесериал» получил проект «Американцы» (шестой финальный сезон).

«Золотой глобус» присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, аккредитованные в Голливуде иностранными журналистами. Премия вручается в 25 номинациях.

Напомним всех номинантов на «Золотой глобус» в этом году.