В Атлантическом океане уже несколько дней горит большой контейнеровоз (ФОТО)

Контейнеровоз Yantian Express, фото: FleetMon

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Racurs.ua

В Атлантическом океане уже четвертый день горит большой контейнеровоз Yantian Express.

Корабль, который двигался из столицы Шри-Ланки Коломбо через Суэцкий канал в канадский Галифакс, сейчас находится в 1,2 тыс. км от порта назначения. Об этом сообщает издание FleetMon.

Пожар вспыхнул в одном из контейнеров в четверг. Неблагоприятные погодные условия помешали команде вовремя ликвидировать возгорание, поэтому пожар распространился на другие контейнеры.

В связи с невозможностью команды взять огонь под контроль, людей с корабля было решено эвакуировать.

Чтобы забрать людей с контейнеровоза и помочь в борьбе с огнем, к нему подошел буксир Smit Nicobar.

Оба судна некоторое время двигались рядом в южном направлении, вероятно, пытаясь найти место с лучшими погодными условиями для тушения пожара.

Все 23 члена экипажа уже перебрались на Smit Nicobar, однако вскоре снова ожидается ухудшение погоды, которое будет мешать ликвидации огня.

К Yantian Express из порта Сент-Джонс также отправился буксир Maersk Mobiliser, который притянет контейнеровоз в Галифакс.

В контейнерах могут содержаться опасные грузы, в том числе взрывчатые или ядовитые вещества, поэтому эвакуация экипажей кораблей, которые их перевозят, является обычной практикой в случаях крупных пожаров.

Длина Yantian Express составляет 320 м, ширина — 42 м. Судно построено в 2002 году и плавает под флагом Германии.

Напомним, в июне 2017 года у берегов Японии эсминец ВМС США «Фицджеральд» столкнулся с филиппинским контейнеровозом.