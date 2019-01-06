Провалил тест на допинг: в США 90-летнего велосипедиста лишили мирового рекорда

В 2018 году 90-летний велосипедист из США Карл Грув установил мировой рекорд

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В США 90-летнего велосипедиста Карла Грува, жителя города Бристоль, штат Индиана, лишили мирового рекорда.

Причиной этого стал положительный допинг-тест — в крови спортсмена нашли анаболический стероид епитренболон, сообщает издание The Telegraph.

Сам Грув утверждает, что стероид попал в его организм из-за мяса, которое он употребил накануне. К тому же, по его словам, в пробе, взятой за два дня до гонки, не обнаружили это вещество.

Однако в ходе расследования также было установлено, что спортсмен употреблял добавки, содержащие другой запрещенный препарат — кломифен.

11 июля 2018 года Грув на чемпионате США установил мировой рекорд в спринте в категории 90−94 года.

Теперь Американское антидопинговое агентство (USADA) решило его дисквалифицировать, а установлен рекорд — аннулировать.

Несмотря на курьезность этой новости, она показывает, какой потенциально серьезной проблемой является допинг для любительского спорта, где соответствующий контроль является менее строгим, чем в спорте профессиональном.

Напомним, в начале января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что российских спортсменов могут дисквалифицировать из-за провала дедлайнов допинг-проб.