Провалил тест на допинг: в США 90-летнего велосипедиста лишили мирового рекорда

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В 2018 году 90-летний велосипедист из США Карл Грув установил мировой рекорд
Провалил тест на допинг: в США 90-летнего велосипедиста лишили мирового рекордаhttps://racurs.ua/n116530-provalil-test-na-doping-v-ssha-90-letnego-velosipedista-lishili-mirovogo-rekorda.htmlRacurs.ua
В США 90-летнего велосипедиста Карла Грува, жителя города Бристоль, штат Индиана, лишили мирового рекорда.
Причиной этого стал положительный допинг-тест — в крови спортсмена нашли анаболический стероид епитренболон, сообщает издание The Telegraph.
Сам Грув утверждает, что стероид попал в его организм из-за мяса, которое он употребил накануне. К тому же, по его словам, в пробе, взятой за два дня до гонки, не обнаружили это вещество.
Однако в ходе расследования также было установлено, что спортсмен употреблял добавки, содержащие другой запрещенный препарат — кломифен.
11 июля 2018 года Грув на чемпионате США установил мировой рекорд в спринте в категории 90−94 года.
Теперь Американское антидопинговое агентство (USADA) решило его дисквалифицировать, а установлен рекорд — аннулировать.
Несмотря на курьезность этой новости, она показывает, какой потенциально серьезной проблемой является допинг для любительского спорта, где соответствующий контроль является менее строгим, чем в спорте профессиональном.
Напомним, в начале января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что российских спортсменов могут дисквалифицировать из-за провала дедлайнов допинг-проб.